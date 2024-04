Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Wiedererkannt und festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Zivilfahnder der Bundespolizei am Montagmittag einen 49-jährigen Mann wiedererkannt und festgenommen, der am 30. März im Hauptbahnhof Frankfurt am Main zwei Reisenden die Geldbörse gestohlen hatte. In beiden Fällen konnten nach den Diebstählen Videoaufzeichnungen gesichert werden, aufgrund dessen die Beamten den Mann im Hauptbahnhof wiedererkannten. Die gestohlenen Geldbörsen sowie das gestohlenen Bargeld in Höhe von insgesamt 1100 Euro konnte nicht mehr gefunden werden. Der 49-Jährigen, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde, wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

