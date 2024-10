POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Polizei nutzt die Ferien für eine Übung am Schuldorf Bergstraße

Viernheim (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (12.10.) und Samstag (19.10.) drangen Kriminelle über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Walter-Oehmichen-Straße ein. Sie entwendeten dort unter anderem Schmuck und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise unter der 06252/7060 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

