Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241009 - 0988 Frankfurt - Altstadt: Angriff auf eine Frau am Mainkai - Verdacht auf versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

- Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main -

Am Nachmittag des Dienstags (08.10.2024) kam es am Mainkai in Frankfurt am Main zu einem Angriff eines 27-jährigen deutschen Staatsangehörigen gegen eine 28-jährige ebenfalls deutsche Staatsangehörige, in dessen Folge die Frau schwere Verletzungen davontrug. Der Tatverdächtige konnte umgehend festgenommen werden.

Das Opfer befand sich zum Zeitpunkt des Angriffs in einem Café in unmittelbarer Nähe des Eisernen Stegs. Gegen 17:10 Uhr soll der Tatverdächtige an die 28-Jährige herangetreten, sie unvermittelt angegriffen und mit einer Rasierklinge am Hals verletzt haben. Aufgrund der Gegenwehr der Frau und dem Eingreifen einer Zeugin ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete in eine nahegelegene Kirche. Dort nahmen ihn Polizeibeamte widerstandslos fest.

Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wird den Tatverdächtigen heute wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Main vorführen, der über den Erlass eines Unterbringungsbefehls zu entscheiden haben wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell