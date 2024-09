Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wetterschutzhütte in Brand gesetzt

Schmalkalden (ots)

In der Nacht vom 06.09.2024 zum 07.09.2024 wurde in der Künkelsgasse in Schmalkalden eine Wetterschutzhütte Opfer einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zusammen mit einer Mülltonne wurde die Wetterschutzhütte auf derzeit noch unbekannte Weise durch einen oder mehrere unbekannte Täter in Brand gesetzt. Durch das rasche Handeln der Freiwilligen Feuerwehr konnte das Feuer nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und ein Übergriff der Flammen auf angrenzende Bäume und Sträucher verhindert werden. Dennoch wurde die Schutzhütte schwer beschädigt und ist vorerst nicht benutzbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen, welche zur fraglichen Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Wetterschutzhütte in der Künkelsgasse in Schmalkalden gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen oder jede andere Polizeidienststelle.

