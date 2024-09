LPI-SHL: Unbefugter Gebrauch eines Miniradladers

Hildburghausen (ots) - Ein bisher unbekannter Täter entwendete am Freitagmorgen in der Zeit von 07:40 Uhr - 08:30 Uhr vom Gelände des Staatlichen Berufsschulzentrums Hildburghausen in der Wiesenstraße einen am dortigen Fahrradstellplatz und mittels Fahrradschloss gesicherten E-Scooter. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Hildburghausen Telefon: 03685 778 0 E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de ...

