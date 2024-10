Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241009 - 0987 Frankfurt

Rodgau: Vermisstenmeldung - Wo ist Sabrina Cüldür?

Frankfurt (ots)

Wo hält sich Sabrina Cüldür auf? Dieser Frage geht derzeit die Kriminalpolizei in Offenbach nach, weswegen die Beamten nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 44-Jährigen bitten.

Die Vermisste wurde zuletzt am Mittwoch, 2. Oktober 2024, zwischen 14 und 15 Uhr im Spessartring in Rodgau gesehen und ist seither verschwunden. Am Abend des 2. Oktober 2024 gab es gegen 22 Uhr letztmalig telefonischen Kontakt zu einer Familienangehörigen. Möglicherweise hält sich die Vermisste im Frankfurter Bahnhofsviertel auf.

Sabrina Cüldür ist etwa 1,50 Meter groß, von schlanker Statur und hat viele Tattoos. Sie hat ein Nasen- und ein Nabelpiercing. Zudem hat sie Narben am linken Unterarm. Welche Kleidung die Vermisste zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist nicht bekannt. Sie könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Sabrina Cüldür geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

