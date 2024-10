Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Anhaltesignale missachtet

Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Babenhausen (ots)

Nachdem ein 17 Jahre alter Fahrer in der Nacht zum Samstag (19.10.) auf der Bundesstraße 26 die Anhaltesignale der Polizei missachtete, konnte dieser kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden.

Eine Streife beabsichtige gegen 3 Uhr den Wagenlenker zu kontrollieren. Nachdem dieser die Anhaltesignale der Ordnungshüter ignorierte, setzte er seine Fahrt auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Großostheim fort und versuchte sich der Polizeikontrolle zu entziehen. An der Auffahrt zur Bundesstraße 469 kollidierte er mit einer dortigen Verkehrsinsel und zwei Verkehrsschildern. Glücklicherweise wurde nach derzeitigem Kenntnisstand keiner der insgesamt drei Fahrzeuginsassen verletzt. An der Verkehrsinsel sowie an den Schildern entstanden Schäden, die nach jetzigem Stand auf circa 3.000 Euro geschätzt werden.

Wie sich anschließend herausstellte, war der 17-Jährige berauscht und ohne Führerschein unterwegs. Er musste die Beamtinnen und Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen, unter anderem zur Blutentnahme, mit auf die Polizeistation begleiten. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

