POL-DA: Höchst: Polizei will Autofahrer stoppen/20-Jähriger gibt Gas

Wegen seines defekten Scheinwerfers wollten Beamte der Polizeistation Höchst am Samstagabend (19.10.), gegen 22.20 Uhr, in der Bismarckstraße einen 20 Jahre alten Autofahrer stoppen.

Der Mann missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, gab Gas und flüchtete zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit. Auf dem Radweg entlang der Mümling in Richtung Mümling-Grumbach, verlor er in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug, landete in der Böschung und touchierte hierbei auch zwei Bäume. Der 20-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste anschließend von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer, der vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, wies deutliche Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum auf, besaß keine gültige Fahrerlaubnis, hatte gefälschte Kennzeichen an seinem Wagen und führte das Auto ohne gültige Zulassung und Versicherung. Der junge Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun diverse Strafverfahren.

