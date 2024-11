Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Frontalzusammenstoß

Gaggenau (ots)

Ein Frontalzusammenstoß am Dienstagnachmittag in der Hans-Thoma-Straße dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand auf eine medizinische Ursache zurückzuführen sein. Ein 63 Jahre alter Renault-Fahrer ist hierbei gegen 15:30 Uhr auf die Gegenfahrbahn geraten und in Höhe eines dortigen Werksgeländes mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 49-Jährigen kollidiert. Der Renault-Lenker wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unversehrt. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

