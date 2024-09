Polizei Bonn

POL-BN: Cold Case Claudia Wilbert: Polizei bittet um Hinweise - Ausstrahlung bei "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Bonn (ots)

Die Staatsanwaltschaft Bonn und das Polizeipräsidium Bonn bitten um Ihre Mithilfe.

Am 30.03.1979 fanden Spaziergänger die Leiche der 17-jährigen Claudia Wilbert an einem Wanderparkplatz bei Bad Münstereifel-Scheuren. Die Geschädigte war letztmalig am Abend des 28.03.1979 um 22:10 Uhr am Stadtpark in Rheinbach gesehen worden. Zeugen konnten beobachten, wie sie zu einem bislang unbekannten jungen Mann in einen hellfarbenen PKW stieg.

Circa 30 Minuten bevor Claudia Wilbert zu dem Mann in den PKW stieg, wurde eine Mitschülerin von ihr, die sich an gleicher Stelle in Rheinbach aufhielt, von einem Autofahrer in einem ebenfalls hellen PKW mit der Stadtkennung EU (Euskirchen) belästigt. Zeugen identifizierten das Fahrzeug als einen Renault 6 oder ein vergleichbares Modell (Peugeot 104, VW Golf, Opel Kadett). Es ist davon auszugehen, dass es sich um das gleiche Fahrzeug handelt, in welches die Geschädigte einstieg.

Beschreibung des mutmaßlichen Tatfahrzeugs: Helle Farbe (weiß, beige, hellgrau) - Ähnlichkeiten mit einem Renault 6 - schräges Heck - seitlich hinten ein kleines, abgesetztes Fenster - Rücklichter senkrecht übereinander liegend - waagerecht verlaufender Kühlergrill - Euskirchener Kennzeichen (Stadtkennung EU).

Ein Foto von Claudia Wilbert ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/144918 abrufbar.

Für die Polizei ist die Beantwortung folgender Fragen von Bedeutung:

Können Sie Angaben zur Tat oder zum Täter machen?

Haben Sie Ende der 1970er oder Anfang der 1980er Jahre negative Erfahrungen (verdächtiges Ansprechen, Bedrohung, Verfolgung, Angriff) mit einem Autofahrer im Raum Rheinbach, Euskirchen oder Bonn gemacht? Können Sie nähere Angaben dazu machen?

Kennen Sie jemanden, der Ende der 1970er oder Anfang der 1980er Jahre entsprechende Erfahrungen mit einem Autofahrer im Raum Rheinbach, Euskirchen oder Bonn gemacht? Können Sie nähere Angaben dazu machen?

Am Mittwoch, den 11.09.2024 wird der Fall außerdem von Franz Wirges, der der Ermittlungsgruppe (EG) Cold Case der Bonner Polizei angehört, in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vorgestellt. Die Bonner Polizei erhofft sich dadurch weitere Hinweise zu dem Tatverdächtigen. Diese nimmt die Ermittlungsgruppe bereits jetzt unter 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell