POL-HA: Streit zwischen Radfahrer und Fußgänger im Lennetal - Angriff mit Pfefferspray

Hagen-Mitte (ots) - Dienstagabend (26.11.) geriet ein Paar in den Abendstunden in einen Streit. Als die Hagenerin gegen 21.30 Uhr anschließend zum Friedrich-Ebert-Platz ging, habe sie ihr 22-jähriger Freund geschubst und in den Schwitzkasten genommen, bis sie zu Boden ging. Passanten, die auf die Situation aufmerksam geworden waren, verständigten die Polizei. ...

