POL-HA: Medizinischer Notfall führt zu Auffahrunfall

Hagen-Mitte (ots) - Am Montag (25.11) kam es am Nachmittag in einem Parkhaus in der Körnerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 65-Jähriger kehrte gegen 14.30 Uhr zu seinem geparkten BMW zurück und stellte fest, dass die hintere rechte Seite des Autos einen frischen Lackschaden aufwies. Wenige Minuten später betrat eine 25-jährige Frau aus Wetter das Parkhaus, die ihren Opel zuvor ebenfalls dort abgestellt ...

