POL-HA: Defektes Licht führt zu Polizeikontrolle und Strafanzeige

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Gegen 22.45 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung am Montag (25.11.) ein Auto auf der Elseyer Straße. Ein 27-Jähriger war mit einem Renault unterwegs, an dem das Licht defekt war. Während der Kontrolle sollte der Gevelsberger den Beamtinnen den Verbandskasten, die Warnwesten sowie das Warndreieck vorzeigen. Als der Mann dazu aus dem Auto ausstieg, schwankte er deutlich. Zudem wirkte er sehr unruhig und zitterte am ganzen Körper, insbesondere im Gesicht und an den Händen. Während des Gespräches mit den Polizistinnen trat er darüber hinaus ständig von einem Bein auf das andere, sprach undeutlich, leckte sich wiederholt über die Lippen und zog seine Nase hoch. Der Gevelsberger hatte Probleme, die erteilten Anweisungen zu befolgen, konnte nicht mehr gerade auf einer Linie gehen und verlor immer wieder das Gleichgewicht. Der 27-Jährige stimmte einem freiwilligen Drogenvortest zu. Dieser verlief positiv, sodass die Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache folgte. Dem Mann ist die Fahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bis zum Abbau der Substanzen untersagt. Er muss sich wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten und erhielt eine Strafanzeige. (arn)

