POL-SU: In fremder Wohnung versteckt

Siegburg (ots) - Am Dienstag (12. Oktober) wurde ein 35 Jahre alter Mann nach einem Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft an der Luisenstraße in Siegburg vorläufig festgenommen. Gegen 14:45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Geschäfts, wie der 35-Jährige ein alkoholisches Getränk in seine Jackentasche steckte. Nachdem er den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, passiert hatte und das Geschäft verlassen wollte, ...

