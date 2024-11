Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Raststätte

Siegburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (10. November), 22:00 Uhr auf Montagmorgen (11. November), 04:25 Uhr kam es in Siegburg-Stallberg zu einem Einbruch in eine Tank- und Rastanlage. Der 34-jährige Betriebsleiter gab an, dass er über sein Mobiltelefon einen Einbruchalarm in das Objekt, das an der Bundesautobahn 3 liegt und über die Jägerstraße zu erreichen ist, gemeldet bekommen habe. Daraufhin sei er zur Raststätte gefahren. Dort sei ihm aufgefallen, dass eine Tür des einstöckigen Gebäudes nur angelehnt statt fest abgeschlossen war. Im Innern fand der 34-Jährige eine weitere aufgehebelte Tür und einen Büroraum vor, der einbruchstypisch durchsucht war. Etliche Schränke und Schubladen waren geöffnet, Ordner durchwühlt und zwei Tresore aufgebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten der oder die Täter Bargeld im fünfstelligen Eurobereich sowie einen PC, bevor sie unerkannt und in unbekannte Richtung entkamen. Polizisten erschienen vor Ort, um den Tatort aufzunehmen und Spuren zu sichern. Hinweise zu Tat oder Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

