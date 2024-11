Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb auf Flucht gestellt

Siegburg (ots)

Am Montagnachmittag (11. November) kam es in der Siegburger Innenstadt zu einem Ladendiebstahl. Der Täter konnte kurze Zeit später durch die Polizei festgenommen werden. Um kurz vor 16:00 Uhr betrat ein 35 Jahre alter Mann ein Drogeriegeschäft am Marktplatz. Dort entnahm er aus einem Regal zwei Parfüm-Flakons, verließ das Geschäft ohne zu bezahlen und entfernte sich in Richtung Bahnhof. Zwei Zeugen verfolgten den Dieb und konnten ihm kurz darauf das Diebesgut wieder abnehmen. Hinzugerufene Polizisten entdeckten den 35-Jährigen dann in der Neuen Poststraße und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde zu einer Polizeiwache gebracht, wo er die Nacht verbrachte. Erst im September war der Mann aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er eine zweieinhalbjährige Haftstrafe wegen Eigentumsdelikten verbüßen musste. Im Verlauf des heutigen Tages wird durch einen Richter entschieden, ob der Mann erneut in Haft muss. (Uhl)

