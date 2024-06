Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Haren (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem Friedhof an der Maximilianstraße in Haren/Rütenbrock zu diversen Diebstählen an Gräbern. Unbekannte Täter entwendeten unter anderem Statuen und Grablampen. Zeugen werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeistation in Haren unter 05932/72100 in Verbindung zu setzen.

