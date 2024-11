POL-SU: Mann nach räuberischem Diebstahl festgenommen

Siegburg (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (10. November), 22:00 Uhr auf Montagmorgen (11. November), 04:25 Uhr kam es in Siegburg-Stallberg zu einem Einbruch in eine Tank- und Rastanlage. Der 34-jährige Betriebsleiter gab an, dass er über sein Mobiltelefon einen Einbruchalarm in das Objekt, das an der Bundesautobahn 3 liegt und über die Jägerstraße zu erreichen ist, gemeldet bekommen habe. Daraufhin sei er zur Raststätte gefahren. Dort sei ihm aufgefallen, dass eine ...

mehr