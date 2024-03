LPI-NDH: Hecke und Rasenfläche in Flammen

Bad Frankenhausen (ots) - In der Kyffhäuserstraße brachte ein unbekannter Täter zwischen einem Discounter und einem Drogeriemarkt mehrfach das Tag "GIK" in schwarzer Farbe an Fassaden, Stromverteilerkästen und auf einer Parkfläche an. Weitere Tags konnten zudem in der Steinbrückstraße und Müldnerstraße festgestellt werden. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeiinspektion Kyffhäuser hat entsprechende Anzeigen aufgenommen. Hinweise, ...

