Polizei Hagen

POL-HA: Hohenlimburger wird Opfer eines Trickbetruges

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Eine Hohenlimburgerin verständigte Dienstagabend (26.11.) die Polizei und berichtete, dass ihr Mann Opfer eines Trickbetruges geworden war. Der 83-Jährige war alleine Zuhause, als es um 18 Uhr an der Tür klingelte. Der Senior gab an davon ausgegangen zu sein, dass es sich bei dem Mann vor der Tür um einen Mitarbeiter eines Pflegedienstes handelte. Dieser habe den Hohenlimburger aufgefordert, in die Küche zu gehen, um zu testen, ob der 83-Jährige ihn akustisch hören könne mit seinen Hörgeräten. Der Besucher habe sich in der Zwischenzeit im Schlafzimmer aufgehalten. Nach der angeblichen Hörprobe habe der Besucher dann die Wohnung verlassen und sei auch nicht wieder zurückgekommen. Kurz darauf stellte der Hohenlimburger fest, dass er Opfer eines Betruges geworden war. Neben einer Geldbörse entwendete der Täter eine Schmuckkassette samt Inhalt. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: zwischen 40-50 Jahre alt, etwa 180-190 cm groß, schlanke Statur, dunkle, kurze Haare. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell