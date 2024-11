Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Bild-Infos

Download

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, 14.11.2024, um 14:50 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Akazienstraße ein schwarzer Pkw Audi auf. Der Pkw-Fahrer fuhr in Richtung Overhagener Straße als die Polizei ihm Anhaltezeichen gab. Statt diese zu beachten beschleunigte er seine Fahrt und bog in die Straße Auf dem Knappe ab. Mit überhöhter Geschwindigkeit setzte er hier seine Fahrt fort und kam in einer 90-Grad Kurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 33-jährige Lippstädter konnte selbständig das Fahrzeugwrack verlassen. Aufgrund des Verhaltens des Mannes bestand der Verdacht, dass er Drogen konsumiert habe. Eine Blutprobe wurde ihm auf der Wache entnommen. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Das entsprechende Strafverfahren steht ihm noch bevor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell