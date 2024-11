Polizei Hagen

POL-HA: Passanten verständigen die Polizei bei Streitigkeiten eines Paares in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Dienstagabend (26.11.) geriet ein Paar in den Abendstunden in einen Streit. Als die Hagenerin gegen 21.30 Uhr anschließend zum Friedrich-Ebert-Platz ging, habe sie ihr 22-jähriger Freund geschubst und in den Schwitzkasten genommen, bis sie zu Boden ging. Passanten, die auf die Situation aufmerksam geworden waren, verständigten die Polizei. Daraufhin verließ der Gevelsberger die Örtlichkeit. Die Hagenerin gab an, dass der 22-Jährige zuvor bereits die Badezimmertür aufgrund seiner Aggressivität beschädigt habe. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell