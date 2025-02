Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Poller am Eltener Markt beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (19. Februar 2025) wurde in Emmerich-Elten am dortigen Markt ein Absperrpoller beschädigt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug war offensichtlich von der Schmidtstraße kommend gegen einen der drei Poller, die die Zufahrt zum Markt an der Häuserzeile absperren, gefahren und hat diesen dabei beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug muss im vorderen Bereich ebenfalls beschädigt sein, diverse Fahrzeugteile, die vor Ort aufgefunden wurden, deuten darauf hin. Nach Angaben von Zeugen muss der Unfall in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr passiert sein. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die weitere sachdienliche Angaben zum Unfall oder dem beschädigten flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell