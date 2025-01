POL-PDNR: Erstinfo: Bahnverkehr zwischen Siegen und Betzdorf gesperrt

Eichen (ots) - Am Freitag, 03.01.2025, gegen 18.00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 256 in der Gemarkung Eichen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 56-jährige Fahrer eines E-Bike die B 256, aus Richtung Flammersfeld kommend, in Fahrtrichtung Horhausen. Während der Fahrt kam er von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Straßengraben. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. ...

