Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Eichen (ots)

Am Freitag, 03.01.2025, gegen 18.00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 256 in der Gemarkung Eichen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 56-jährige Fahrer eines E-Bike die B 256, aus Richtung Flammersfeld kommend, in Fahrtrichtung Horhausen. Während der Fahrt kam er von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Straßengraben. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest verlief positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens.

