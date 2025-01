POL-PDNR: Haftbefehl vollstreckt

Bad Hönningen (ots) - Mehrere Geschädigte aus der Hauptstraße 61 in Bad Hönningen meldeten sich gestern Nachmittag auf der Dienststelle in Linz und zeigten an, dass sich ein bislang unbekannter Täter, Zutritt zu den Gärten der Geschädigten verschaffte und teils die dortigen Gartenhäuschen aufbrach, um u.a. einen Fernseher zu stehlen. Die Tat erfolgte bereits am Montag, den 30.12.2024 zwischen 04:47h und 05:20h. ...

