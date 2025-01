Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hausfriedensbruch und Diebstahl

Bad Hönningen (ots)

Mehrere Geschädigte aus der Hauptstraße 61 in Bad Hönningen meldeten sich gestern Nachmittag auf der Dienststelle in Linz und zeigten an, dass sich ein bislang unbekannter Täter, Zutritt zu den Gärten der Geschädigten verschaffte und teils die dortigen Gartenhäuschen aufbrach, um u.a. einen Fernseher zu stehlen. Die Tat erfolgte bereits am Montag, den 30.12.2024 zwischen 04:47h und 05:20h. Als ein Bewohner der Wohneinheiten auf den männlichen Täter aufmerksam wurde und diesen zur Rede stellte, ergriff dieser ohne die Tatbeute fußläufig die Flucht. Der Täter wird als südländisch, ca. 160 cm groß, und mit einem Feilchen am linken Auge beschrieben. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Linz unter 02644-943-0 oder per Email unter pilinz@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell