Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht/ Täter ohne Fahrerlaubnis

Neuwied (ots)

Am Freitagmorgen kollidierte der Fahrer eines PKW Audi in der Rheinstraße in Neuwied mit einem ordnungsgemäß parkenden Fahrzeug. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 10.000 EUR geschätzt. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnten Hinweise auf den Verursacher erlangt werden, welche im Rahmen der weiteren Ermittlungen zu der Identifizierung des Beschuldigten führten. Der 22-jährige Beschuldigte konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese wurde ihm in der Vergangenheit aufgrund einer Verkehrsunfallflucht rechtskräftig entzogen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der Beschuldigte erkennungsdienstlich behandelt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis eröffnet.

