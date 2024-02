Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Hyundai beschädigt + Hakenkreuz gesprüht + Spiegelunfall + Hakenkreuz auf Fußgängerweg + Unfallflucht

Dillenburg (ots)

Haiger- Hyundai beschädigt

Unbekannte schlugen vermutlich mehrfach mit der Faust auf das Dach eines geparkten Hyundai und verursachten so einen 500 Euro teuren Schaden. Der graue i10 parkte zwischen 12:30 Uhr am Freitag und 10:30 Uhr am Samstag (03.02.2024) auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus im Friedhofsweg. Zeugen, die Hinweis zu den Vandalen geben können, werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg- Hakenkreuz gesprüht

Bereits am 28.01.2024 besprühten Unbekannte den Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße. Zwischen 16:00 Uhr und 18:00 schmierten die Vandalen ein Hakenkreuz und einen unleserlichen Schriftzug auf die Haustür. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter Tel.: (02771) 9070.

Mittenaar-Ballersbach: Spiegelunfall

Im Sinner Wald kam es am Donnerstag (01.02.2024) zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr. Ein BMW-Fahrer war um 16:15 Uhr mit seinem X1 in Richtung Sinn unterwegs. Rund 500 Meter nach dem Ortsausgang Ballersbach kam ihm offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Sinn ein dunkler Ford Kuga entgegen. Trotz eines Ausweichmanövers des x1-Fahrers streiften sich die Außenspiegel. Am BMW entstand ein 150 Euro teurer Schaden. Der Ford-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Fahrer oder seinem Kuga erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Hohenahr-Erda: Hakenkreuz auf Fußgängerweg

Mit weißer Farbe schmierten Unbekannte ein Hakenkreuz auf den Fußgängerweg zum Gewerbegebiet in der Verlängerung der Goßbachstraße. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise zu den Vandalen: Wer kann Hinweise zu den Sprayern, die zwischen dem 28.01.2024 und dem 30.01.2024 am Werk waren, geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels / K379: Unfallflucht

Eine 24-jährige Seat-Fahrerin war am Donnerstag (01.02.2024) auf der Kreisstraße 379 von Philippstein kommend in Richtung Braunfels unterwegs. Auf dieser Strecke kam ihr um 16:15 Uhr ein Unbekannter, teilweise auf ihrer Fahrspur fahrend, entgegen. Die 24-Jährige hupte mehrfach, konnte letztendlich einen Frontalzusammenstoß jedoch nur verhindern, indem sie ihren grauen Ateca nach rechts steuerte. Hierbei touchierte sie die Schutzplanke. An ihrem Seat entstand ein 2.000 Euro teurer Schaden. Der Unfallfahrer fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell