Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Geparkter BMW beschädigt

Fahrzeug mit Anhängerkupplung flüchtig

Rees (ots)

Am Mittwoch (19. Februar 2025) erhielt die Polizei Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht an der Empeler Straße in Rees. Dort war in der Zeit von Montag (17. Februar 2025), 10:00 Uhr, bis Mittwoch (19. Februar 2025), 10:00 Uhr, ein schwarzer BMW 320 auf dem rechten Parkstreifen in Fahrtrichtung Innenstadt abgestellt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug hat nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich beim Rangieren den BMW im Frontbereich beschädigt. Anhand der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass die Beschädigung durch die Anhängerkupplung des flüchtigen Fahrzeuges verursacht worden ist. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich unter Telefon 02822 7830.(sp)

