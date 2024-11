Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Raubstraftat

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein 23jähriger Mann ist gestern gegen 13.00 Uhr nach dem Diebstahl diverser Kleidungsstücke am Ausgang des Bückeburger Magro-Einkaufsmarktes zum dortigen Dr.-Witte-Platz festgenommen worden.

Der gebürtige Bückeburger, der derzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt, kleidete sich nahezu komplett neu ein, entfernte die Sicherungsetiketten von den Bekleidungsgegenständen und wollte durch den rückwärtigen Ausgang des Marktes verschwinden.

Der Dieb wurde von zwei Angestellten des Marktes angesprochen und am Verlassen des Marktes gehindert. Der 23jährige wurde daraufhin sofort beleidigend, drohte den beiden Angestellten und griff einen 61jährigen Mitarbeiter an den Hals und würgte diesen. Zudem biss der den Geschädigten in die Unterarme.

Letztendlich entstand ein Gerangel im Ausgangsbereich, wobei zwei Zeugen die Marktangestellten unterstützten, die den renitenten Dieb bis zum Erscheinen der Polizei am Boden festhielten und dem 23jährigen ein mitgeführtes Messer aus der Hose entnehmen konnten.

Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zeigte sich der Straftäter weiter uneinsichtig, leistete beim Anlegen der Handschellen Widerstand und trat eine 28jährige Polizeikommissarin gegen das Bein, die anschließend nicht mehr dienstfähig war und im Klinikum Schaumburg ambulant behandelt werden musste.

Die Staatsanwaltschaft Bückeburg ordnete die Festnahme des 23jährigen an und durch das Amtsgericht Stadthagen erfolgte die Anordnung einer Blutprobenentnahme vom Täter, weil dieser bei der Tatausführung vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Nach einer Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei Bückeburg ist der 23jährige heute wegen des Tatverdachts des schweren Raubes bzw. Widerstand und Angriff auf Vollstreckungsbeamte einem Haftrichter beim Amtsgericht Bückeburg vorgeführt worden. Der Richter ordnete eine Untersuchungshaft gegen den 23jährigen an, der direkt nach der Vorführung in die Justizvollzugsanstalt Sehnde gebracht wurde.

