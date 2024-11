Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Farbschmiererei an Hauswand

Stadthagen (ots)

In der Zeit von Montag, 03.11.2024, 17 Uhr, bis Dienstag, 04.11.2024, 09 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße 54 in Stadthagen zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Personen beschädigten eine dortige weiße Wand (Ecke Windmühlenstraße) durch den Schriftzug "ACAB" in roter Farbe. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Polizei in Stadthagen bittet unter der Telefonnummer 05721-98220 um Hinweise durch Zeugen, die Angaben auf den oder die Täter machen können.

