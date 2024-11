Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall-Krad bei der Verkehrssicherheitswoche in Stolzenau

Stolzenau (ots)

Im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche der Polizei Stolzenau wurden in der vergangenen Woche Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheit auf unseren Straßen getroffen. Hierfür gab es unter anderem Unterstützung von der Verkehrswacht Nienburg. Der 1. Vorsitzende, Werner Müller, baute ein verunfalltes Motorrad auf dem Parkplatz des hiesigen EDEKA-Marktes Kirchhoff auf, welches vor riskanten Fahrmanövern warnen und auf die hohen Zahlen an Wildunfällen hinweisen sollte. Zusätzlich gab es am Freitag die Möglichkeit, das persönliche Gespräch mit der Polizei zu suchen. Dies führte zu einer positiven Resonanz und beinhaltete Themen wie den Unfallhergang des Motorrades und die besondere Notwendigkeit der Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit. Trotz der kalten Temperaturen haben sich auch ein paar Fahrradfahrer für einen Verkehrstüchtigkeitscheck zu uns getraut. Zu unserer besonderen Freude waren alle teilnehmenden Räder zu unserer vollsten Zufriedenheit.

