POL-NI: Auto unter Drogeneinfluss gefahren

Bad Nenndorf (ots) - Die Polizei Nienburg/Schaumburg bietet am 06.11.2024, um 17 Uhr, in der Dienststelle in Bad Nenndorf eine Sprechstunde für die Berufsberatung an. Wer Interesse an dem Beruf und noch Fragen rund um die Bewerbung und das Studium hat, kann sich gerne unter nachwuchsgewinnung@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de oder direkt an die Dienststelle in Bad ...

mehr