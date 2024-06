POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots) - Am 23.06.2024, im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr bis 18:40 Uhr, wurde eine Fahrzeugscheibe eines geparkten Pkw in der Gerberstraße in Homburg eingeschlagen. Bei dem angegangenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Seat mit Zweibrücker Kreiskennzeichen. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde nichts entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in ...

