Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 09.03.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ PKW-Brand ++ Leitpfosten auf Fahrbahn gelegt ++ Brandentwicklungen (2x) ++

Leer - PKW-Brand

Am Samstag befuhr ein 45-Jähriger den Stadtring in Fahrtrichtung Papenburger Straße mit einem Ford Mondeo. Gegen 18:15 Uhr kam es zu einer leichten Brandentwicklung innerhalb des Motorraums. Der Fahrzeugführer begann sofort damit, den Brand selbstständig zu löschen. Die Feuerwehr wurde für Nachlöscharbeiten zum Brandort alarmiert. Kurzfristig kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Kreuzung Spier.

Leer - Leitpfosten auf Fahrbahn gelegt

Als eine Streifenwagenbesatzung am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr die Heisfelder Straße befuhr, stellten die Beamten mehrere Leitpfosten fest, welche auf die Fahrbahn gelegt wurden. Betroffen war eine Distanz von etwa zwei Kilometern bis zur Einmündung der Eisinghausener Straße. Geschädigte Verkehrsteilnehmer oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Brandentwicklungen

Zwei Brandentwicklungen beschäftigten die Polizei und die Feuerwehr am Samstag in Emden. Zunächst kam es gegen 13:20 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Altpapiercontainer auf dem Gelände des Emder Kulturbunkers. Die Feuerwehr verhinderte durch ein zügiges Einschreiten, dass der Container in Brand geraten konnte. Die Ursache der Rauchentwicklung konnte vor Ort nicht ermittelt werden.

Gegen 15:45 Uhr geriet dann eine Grünfläche in der Straße "Am Eisenbahndock" in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, welches sich letztendlich auf ca. 100 qm ausgebreitet hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ein Zusammenhang der beiden Sachverhalte ist bislang nicht ersichtlich. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

