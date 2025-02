Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (70/2025) Unbekannte versuchen Mercedes-Benz Sprinter auf Parkplatz in Hann. Münden aufzubrechen - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Parkplatz August-Natermann-Platz Sonntag, 16. Februar 2025, gegen 22.55 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - Auf dem Parkplatz am August-Natermann-Platz in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) haben unbekannte Männer am Sonntagabend (16.02.25) gegen 22.55 Uhr mutmaßlich versucht, den Transporter eines Paketzustellers aufzubrechen. Als die Alarmanlage des Fahrzeugs auslöste, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und verschwanden im Schutz der Dunkelheit. An Diebesgut gelangten sie dabei nicht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen machten sich die Männer an der seitlichen Schiebetür des auf dem Parkplatz abgestellten Fahrzeugs zu schaffen und lösten dabei die Diebstahlwarnanlage aus. Auf den schrillen Ton aufmerksam geworden, lief der Fahrer des Paketdienstes zu seinem Auto und konnte noch zwei Männer erkennen, die in der Dunkelheit in Richtung Tanzwerder davonrannten.

Die beiden konnten lediglich als dunkel gekleidet mit Kapuzen auf dem Kopf beschrieben werden und wurden mit einer Größe von ca. 170 cm als relativ klein geschätzt.

Im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch sucht die Polizei nun nach Hinweisen oder Beobachtungen zu verdächtigen Personen im Umfeld des August-Natermann-Platzes, auf die die Beschreibung zutreffen könnte. Hinweise nimmt die Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

