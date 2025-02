Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (67/2025) Einbruch in Tagespflege in Bad Lauterberg. Schadenshöhe bislang unbekannt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Zechenstraße,

Donnerstag, 13. Februar 2025, gegen 00.30 Uhr

BAD LAUTERBERG (ab) - Unbekannte sind in den frühen Morgenstunden des vergangenen Donnerstages (13.02.25) gegen 00.30 Uhr in eine Tagespflegestätte in der Zechenstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) eingebrochen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sie sich durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster den Zugang in das Gebäude und durchsuchten mehrere Räume und Behältnisse nach geeignetem Diebesgut. Hierbei wurden auch Türen im Inneren mit roher Gewalt geöffnet. Die Täter entkamen mit einer bislang unbekannten Summe an Bargeld im Schutz der Dunkelheit. Von ihnen fehlte jede Spur.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch sucht die Polizei nun nach Hinweisen oder Beobachtungen zu verdächtigen Personen im Umfeld der Zechenstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell