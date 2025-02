Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto kollidiert mit Straßenbahn - 65-Jähriger schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Donnerstag, 6. Februar 2025, kam es gegen 8.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Eschfeldstraße in Gelsenkirchen-Buer. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein 65 Jahre alter Oberhausener in seinem Auto, einem blauen Dacia, die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Erle. Neben ihm befand sich eine Straßenbahn der Linie 302 in gleicher Fahrtrichtung. Der Autofahrer beabsichtigte nach links in Richtung Eschfeldstraße abzubiegen und überfuhr dafür die Straßenbahnschienen. Die Straßenbahn kollidierte dort mit dem Auto. Dadurch verletzte sich der Autofahrer schwer. Die Gelsenkirchener Feuerwehr barg den 65-Jährigen aus seinem Auto. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht. Der Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit. Er wurde als Beweismittel abgeschleppt. Bei der Unfallaufnahme waren auch Spezialisten der Polizei Recklinghausen im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der auch eine Drohne zum Einsatz kam, war die Kurt-Schumacher-Straße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell