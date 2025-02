Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte stellen E-Scooter Fahrer unter Drogen

Gelsenkirchen (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Gelsenkirchener Polizei befand sich am Mittwoch, 5. Februar 2025, gegen 10.20 Uhr auf der Ringstraße in Bulmke-Hüllen und nahm dort einen Verkehrsunfall auf. Dabei fiel den Beamten ein 43-jähriger Gelsenkirchener auf, der ihnen auf einem E-Scooter auf dem Gehweg entgegenkam. Als der 43-Jährige den Streifenwagen erkannte, versuchte er sich zu vermummen. Er fuhr an den Beamten vorbei, bog in die Kirchstraße ein und hielt vor einem dortigen Lebensmittelhandel. Als er das Geschäft betreten wollte, kontrollierten ihn die Polizeibeamten. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der 43 Jahre alte Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Darüber hinaus konnten Hinweise auf eine Urkundenfälschung und ein Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz festgestellt werden. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten eine größere Menge Betäubungsmittel und Medikamente, die sie sicherstellen. Auf einer Polizeiwache entnahm eine Ärztin dem Tatverdächtigen eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und entließen ihn von der Wache. Die Ermittlungen dauern an.

