Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen nach brennenden Mülleimern

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen nach einer Brandstiftung in einer Sporthalle in Schalke-Nord am Dienstag, 4. Februar 2025. Der Hausmeister der Halle an der Kurt-Schumacher-Straße stellte bei seinem Eintreffen gegen 18 Uhr vor Ort Rauch und damit einhergehenden Brandgeruch fest. In der Mitte der Halle befanden sich zwei Müllkörbe, deren Inhalt von bislang unbekannten Tatverdächtigen angezündet und offenbar später auch wieder gelöscht wurde.

Noch am selben Abend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Mülltonnenbrand nach Buer alarmiert. Im Eingangsbereich eines Hauses in der Röckstraße brannte gegen 22 Uhr eine große Papiertonne. Die Flammen schlugen zudem über auf einen angrenzenden Begrenzungszaun, eine Bushaltestelle und einen Baum. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zu beiden Sachverhalten nimmt die Polizei Zeugenhinweise entgegen. Telefonisch unter der 0209 365 7112 oder unter der 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell