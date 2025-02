Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Handyfoto sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von versuchtem Diebstahl in Schalke. Am Freitagvormittag, 12. April 2024, beobachtete die Mitarbeiterin eines Discounters an der Grothusstraße, wie sich auf dem Parkplatz eine unbekannte Person am Auto ihrer Kollegin zu schaffen machte. Als sie der 47-jährigen Essenerin Bescheid gab, öffneten die beiden Mitarbeiterinnen das Fenster und sprachen den Mann an. Dieser flüchtete umgehend mit seiner Beute, einem Parksensor, in Richtung der Straße "Auf'm Wasserkamp". Bei seiner Flucht wurde der Tatverdächtige fotografiert.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 8212 beim Kriminalkommissariat 22 oder unter der Rufnummer 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell