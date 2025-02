Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrzeug landet im Gleisbett, Zeugen gesucht!

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet nach einem Verkehrsunfall in Feldmark um Zeugenhinweise. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kam am Montag, 3. Februar 2025, gegen 13:05 Uhr, mit seinem grauen Toyota von der Fahrbahn ab und in Höhe der Feldmarkstr. /Hans-Böckler-Allee im Gleisbett der Straßenbahn zum Stehen. Bei Eintreffen der Polizei gab sich kein Fahrzeugführer zu erkennen. Es konnte nur eine männliche Person in unmittelbarer Nähe zum verunfallten PKW angetroffen werden, welche angab, lediglich Beifahrer gewesen zu sein. Den Beamten machte sich kein Zeuge bemerkbar, obwohl die Örtlichkeit um diese Uhrzeit üblicherweise belebt ist. Hat jemand diesen Alleinunfall beobachtet? Kann jemand Angaben zum Fahrer machen oder sind sogar Lichtbilder gemacht worden?

Telefonische Hinweise bitte unter der 0209 365 6252 an die Verkehrsinspektion oder unter der 0209 365 2160 an die Leitstelle.

