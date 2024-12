Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 59-Jährigen

Gera (ots)

Ronneburg: Im volltrunkenen Zustand betrat ein 59-Jähriger gestern Abend (01.12.2024), gegen 18:20 Uhr eine Tankstelle in der Friedrichstraße in Ronneburg. Der Aufforderung der Mitarbeiterin, die Tankstelle zu verlassen ignorierte er. Vielmehr bedrohter er die Frau, sodass diese die Polizei rief. Auch gegenüber den eintreffenden Beamten verhielt sich der Mann aggressiv, sodass er in Gewahrsam genommen wurde. Dort konnte er seinen Rausch von über 2,7 Promille ausschlafen. Für sein Verhalten muss er sich nun strafrechtlich verantworten. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell