Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unfall an der Obergath: Vier Menschen verletzt, vier Autos beschädigt

Krefeld (ots)

An der Kreuzung von Obergath und Mühlenfeld sind am Dienstag (17. September 2024) vier Menschen verletzt worden. Gegen 17:30 Uhr warteten drei Pkw an der Kreuzung vor der Ampel auf der Obergath, als ein weiterer Pkw ihnen von hinten mit hoher Geschwindigkeit auffuhr. Der 20-Jährige Fahrer und eine weitere Autofahrerin mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Sie kamen beide ins Krankenhaus, zwei weitere Verletzte gaben an, selbst einen Arzt aufsuchen zu wollen.

Die Unfallursache ist noch unklar. Das Verkehrskommissariat prüft derzeit auch, ob ein medizinischer Grund zu dem Auffahrunfall geführt haben könnte.

Die Unfallstelle war für rund zwei Stunde gesperrt.

(174)

