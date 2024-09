Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Schinkenplatz: Frau tödlich verletzt | Polizei nimmt Verdächtigen vorläufig fest

Krefeld (ots)

In einer Wohnung am Schinkenplatz hat die Polizei am Freitag (6. September 2024) eine schwerverletzte Frau aufgefunden. Eine Reanimation vor Ort war erfolglos, die 31-Jährige erlag noch am Tatort ihren Verletzungen.

Die Polizei hat den Lebensgefährten (29) der Frau vorläufig festgenommen. Er wird verdächtigt, der Frau die tödlichen Verletzungen zugefügt zu haben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wegen der laufenden Ermittlungen können Staatsanwaltschaft und Polizei derzeit keine weiteren Angaben machen.

(172)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell