Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Zeulenroda

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Heute Nacht (02.12.2024), zwischen 00:00 und 1:00 Uhr kam es zu einem Brand in der Märienstraße in Zeulenroda-Triebes. Ein Anwohner wurde durch das Knistern des Feuers wach und stellte den Brand einer Garage fest. Die sofort informierte Feuerwehr konnte die Flammen zum Glück rechtzeitig löschen, sodass weitere Gebäude nicht in Gefahr gerieten. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei Gera die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren 4-stelligen Betrag. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Zeugenhinweise zur Brandursache nimmt die Kriminalpolizei Gera (Tel. 0365 / 8234 - 1465) mit der Bezugsnummer 0310663/2024 entgegen. (BF)

