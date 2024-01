Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein Neckar-Kreis: Verkehrsunfall. Zug kolliediert mit Pkw. PM Nr.1

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 10:40 Uhr ereignete sich am Bahnübergang der Friedrichsdorfer Landstraße in Eberbach ein Verkehrsfall. Eine S-Bahn der Odenwaldbahn kolliedierte aus bislnag unbekannten Gründen mit einem Pkw. Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Es wird nachberichtet.

