Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl aus Fahrzeug in Tiefgarage. Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter Zugang zu einem Pkw, welcher in der Tiefgarage unter dem Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt geparkt war. Der Dieb durchwühlte das gesamte Fahrzeug, entwendete Gegestände im Gesamtwert von ca. 12300 Euro und flüchtete unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls übernommen. Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim genannten Polizeirevier unter Rufnummer 0621/12580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell