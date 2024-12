Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut auffällig im Straßenverkehr

Altenburg (ots)

Altenburg - In den Nachtstunden des 30.11.2024 stellten die Beamten der Polizeiinspektion Altenburger Land einen 16jährigen Kradfahrer fest, welcher mit seinem manipulierten Moped am Straßenverkehr teilnahm. Im Rahmen der Anhaltung des Mopedfahrers bestätigte sich der erste Verdacht. Da die Manipulationen zu einer Leistungssteigerung führten wurde gegen den jungen Mann ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Entsprechend erlosch auch die Betriebserlaubnis für das eigentliche Kleinkraftrad und dieses wurde eingezogen. Ferner war dies nicht der erste Verstoß des jungen Verkehrsteilnehmers in gleicher Sache.

